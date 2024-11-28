Берлинские власти отказали в продлении вида на жительство российским журналистам

Власти Берлина отказали в продлении вида на жительство (ВНЖ) трем сотрудникам российских СМИ и одному гражданину России, которого связывают с медиагруппой «Россия сегодня». Об этом сообщил РИА Новости представитель департамента внутренних дел, цифровизации и спорта при сенате столицы Германии.

Согласно данным ведомства по вопросам миграции, первым сотрудником российских СМИ, которому не продлили ВНЖ, стал гражданин Бразилии, работающий корреспондентом глобального мультимедийного агентства Ruptly. Он получил уведомление еще 22 февраля, а позже решение было подтверждено судом первой инстанции. Вопрос сейчас находится на рассмотрении высшего административного суда.

Причиной отказа стали обвинения в распространении телеканалом RT и аффилированным с ним агентством Ruptly «дезинформации и пропаганды», направленных на дискредитацию западных стран и Евросоюза, а также в угрозе интересам Германии.

Ведомство сослалось на 10-й пакет санкций ЕС от 25 февраля 2023 года и данные Федерального ведомства по защите конституции, которое заявило, что деятельность некоторых российских СМИ подрывает демократические процессы и доверие к ним со стороны населения.

По информации ведомства, еще один случай касается российской семейной пары. Мужчина, возглавляющий немецкое представительство «Россия сегодня» и его супруга также получили уведомления об отказе в ВНЖ. Их дело пока рассматривается административным судом Берлина.

В сентябре США обвинили медиагруппу «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, в работе на российскую разведку. Штаты ввели против предполагаемых «шпионов» санкции и объявили о дипломатической кампании по борьбе с угрозой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти ФРГ закрыли бюро Первого канала и обязали журналистов покинуть страну.