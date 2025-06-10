В ФАС придумали, как сдерживать цены на отели во время международных форумов

ФАС разработала механизм сдерживания цен на отели во время международных форумов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала механизм сдерживания цен на отели во время международных форумов. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский, пишет РИА Новости.

«Мы разработали методику, которая позволяет в отдельные дни, в дни этих форумов, во время проведения международных мероприятий прогнозировать цены на размещение», — сказал он.

Пока что методика рассчитана только на три города — Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток. Однако возможно распространение и на другие, в том числе на Казань.

Он добавил, что антимонопольное ведомство будет наблюдать за ценами на отели во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 18 по 21 июня.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер Владимир Путин по традиции примет участие в мероприятии. Он выступит с речью и поучаствует в панельной дискуссии. В этом году выступление Путина затронет вопросы, связанные с экономикой.

Ранее была названа цена самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ.