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В Татарстане раскрыли схему мошенничества с нефтяными госконтрактами

МВД: задержаны двое мошенников, похитивших ₽700 млн из бюджета на госконтрактах
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Global Look Press

В Татарстане полиция пресекла работу группировки, похитившей 700 млн руб из бюджета РФ на государственных контрактах. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что участники межрегиональной группы использовали реквизиты подконтрольных организаций, с которыми было заключено 485 государственных контрактов», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, речь идет о договорах на поставку нефтепродуктов в бюджетные учреждения более 30 регионов РФ на общую сумму 700 млн рублей. При этом фактически контрактные обязательства умышленно не выполнялись.

Возбуждено 22 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество с использованием служебного положения и в особо крупном размере).

Сообщается, что двое подозреваемых в организации махинаций задержаны, один из них заключен под стражу. В настоящее время расследование продолжается.

До этого центральный районный суд Новосибирска отстранил от должности главу минпромторга региона Андрея Гончарова, обвиняемого в превышении должностных полномочий по делу о закупках продукции в зону специальной военной операции. По версии следствия, министр незаконно уменьшил объем поставок по госконтракту, но при этом оплатил компании почти 95 млн рублей.

Ранее ФСБ выявила еще пятерых подозреваемых в хищениях на подшипниковых заводах.

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