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ФСБ выявила еще пятерых подозреваемых в хищениях на подшипниковых заводах

ФСБ после обысков нашла еще 5 причастных к хищению 1 млрд рублей из госзаказа
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники ФСБ выявили еще пятерых фигурантов дела о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на трех подшипниковых заводах — в Ростове-на-Дону, Сергиевом Посаде и Твери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, в ходе обысков у руководителей и собственников ООО «10 ГПЗ» в Ростове-на-Дону, ОАО «ОК-лоза» в Сергиевом Посаде и ООО «ГПЗ-2 Тверь» установлена их причастность к хищению свыше 1 млрд рублей из средств государственного оборонного заказа.

Сообщается о причастности к преступлению генерального директора и директора по экономике и финансам завода в Ростове-на-Дону, а также двоих собственников указанного предприятия.

Ранее сотрудники УФСБ России по Ростовской области провели обыски у руководителей трех подшипниковых заводов по делу о мошенничестве на 811 млн рублей.

До этого суд заключил под стражу бывшего депутата горсовета Белгорода и экс-командира «Ополчения 31» Вадима Тарасенко, который стал одним из фигурантов уголовного дела по факту хищения средств на заводе ООО «10-ГПЗ».

Ранее появились подробности по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево.

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