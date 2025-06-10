«Борус»: в Красноярском крае загорелась цистерна с дизельным топливом

В Красноярске произошел крупный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

По информации МЧС, горит дизельное топливо в районе Енисейского тракта. Из разных точек города виден черный дым.

По данным ТВК, пожар произошел на 21 км Енисейского тракта. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. На место выехали пять единиц техники и примерно 20 специалистов.

Днем 10 июня пресс-служба МЧС России сообщила о пожаре в частной клинике в Нижнем Новгороде. Огонь охватил кровлю здания, расположенного на улице Большая Покровская. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

9 июня в квартире жилого дома, который находится на Гжатской улице в Москве, произошел пожар. Пламя распространилось в помещении на седьмом этаже на площади 45 квадратных метров.

Как рассказали в МЧС РФ, в результате происшествия никто не пострадал. При этом прибывшие на место ЧП сотрудники экстренных служб спасли ребенка с верхних этажей здания.

Ранее две девочки из любопытства спалили дом культуры в селе под Костромой.