На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске произошел крупный пожар

«Борус»: в Красноярском крае загорелась цистерна с дизельным топливом
close
Shutterstock

В Красноярске произошел крупный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

По информации МЧС, горит дизельное топливо в районе Енисейского тракта. Из разных точек города виден черный дым.

По данным ТВК, пожар произошел на 21 км Енисейского тракта. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. На место выехали пять единиц техники и примерно 20 специалистов.

Днем 10 июня пресс-служба МЧС России сообщила о пожаре в частной клинике в Нижнем Новгороде. Огонь охватил кровлю здания, расположенного на улице Большая Покровская. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

9 июня в квартире жилого дома, который находится на Гжатской улице в Москве, произошел пожар. Пламя распространилось в помещении на седьмом этаже на площади 45 квадратных метров.

Как рассказали в МЧС РФ, в результате происшествия никто не пострадал. При этом прибывшие на место ЧП сотрудники экстренных служб спасли ребенка с верхних этажей здания.

Ранее две девочки из любопытства спалили дом культуры в селе под Костромой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами