В Нижнем Новгороде загорелась частная клиника

МЧС РФ: крупный пожар произошел в частной клинике в Нижнем Новгороде

Пожар произошел в частной клинике в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

Огонь охватил кровлю здания, расположенного на улице Большая Покровская. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

«Пострадавших нет, эвакуированы 100 человек», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что к ликвидации пожара привлекли 68 сотрудников экстренных служб. Они, в свою очередь, задействовали 23 единицы специальной техники.

9 июня в квартире жилого дома, который находится на Гжатской улице в Москве, произошел пожар. Пламя распространилось в помещении на седьмом этаже на площади 45 квадратных метров.

Как рассказали в МЧС РФ, в результате происшествия никто не пострадал. При этом прибывшие на место ЧП сотрудники экстренных служб спасли ребенка с верхних этажей здания.

8 июня в Москве загорелся торговый центр «Семеновский пассаж». По данным МЧС РФ, в двухэтажном здании происходило возгорание вентилируемого фасада. В тушении пожара задействовали более 50 специалистов и 15 единиц техники.

Ранее в Московской области при пожаре на складе пострадали три человека.