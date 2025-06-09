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В Москве при пожаре в квартире спасли ребенка

МЧС: при пожаре в квартире на западе Москвы спасли ребенка
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Виталий Аньков/РИА Новости

На западе Москвы произошел пожар в квартире на седьмом этаже, дом расположен на Гжатской улице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.

«Принятыми мерами пожар ликвидирован на площади 45 квадратных метров, пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе.

При этом с верхних этажей пожарно-спасательные подразделения спасли ребенка. На месте работали 33 сотрудника и 10 единиц техники МЧС России.

В начале июня сообщалось, что на Алтае мужчина устроил пожар в многоквартирном доме, не потушив окурок. Инцидент произошел, когда местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил окурок в сторону пепельницы, но не проверил, потух ли он. После этого мужчина покинул квартиру. Тлеющий окурок вызвал возгорание дивана, огонь быстро распространился по его квартире и перекинулся на три соседние. В результате он спалил суммарно четыре квартиры.

Ранее две девочки из любопытства спалили дом культуры в селе под Костромой.

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