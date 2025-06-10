В Москве произошло еще одно похищение

В Москве неизвестные затолкали в автомобиль молодую девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, девушка кричала «помогите». По предварительной информации, девушку увезли в рехаб. Мать заподозрила ее в употреблении наркотиков и приехала с помощниками из спецклиники.

3 июня шестеро мужчин похитили блогера у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как неизвестные несут Щепихина и силой заталкивают в багажник черного автомобиля с синей мигалкой.

Позднее похитителей задержали. Те заявили, что являются росгвардейцами, а на вокзале проходило «оперативное мероприятие».

5 июня в Следственном комитете РФ заявили, что Щепихину может грозить до шести лет колонии. Против него возбуждены уголовные дела об экстремизме и разжигании вражды.

Ранее в Свердловской области женщина в ковбойской шляпе украла девочку и не отдавала ее полиции.