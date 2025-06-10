Очевидцы засняли последствия удара по кафе в Белгородской области

Появились кадры из белгородской Готни, где ВСУ атаковали кафе

Очевидцы засняли последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Пролетарскому (Готне) в Белгородской области. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Красная Яруга».

На кадрах видно, что у здания кафе выбиты стекла. Повреждения также получили припаркованные машины.

Telegram-канал «Белгород — Молния» сообщал, что удар пришелся по кафе «Вкусная Планета». По информации источника, в результате удара пострадали люди.

10 июня украинский беспилотник ударил по АЗС в Белгороде. Ранения получили четыре человека. Также, по словам Гладкова, спасатели извлекли из-под завалов тело женщины. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

По информации МЧС, площадь обрушения составила 50 «квадратов». К работам привлечены более 50 спасателей и 23 единицы техники. Специалисты обследуют территорию и разбирают завалы.

Ранее в Шебекино украинский дрон атаковал спецтехнику, есть пострадавшие.