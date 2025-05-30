В Шебекино украинский дрон атаковал спецтехнику, есть пострадавшие

В районе объездной дороги в Шебекино Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал спецтехнику. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки пострадали два мирных жителя. Один из мужчин получил множественные осколочные ранения живота, груди и плеча. У второго диагностированы минно-взрывная травма и ранения ноги. Пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывают необходимую помощь.

Также повреждена спецтехника, ставшая целью удара, добавил губернатор.

Этим же утром Гладков сообщал, что в районе села Зозули Борисовского района украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. В результате удара пострадал мужчина — у него зафиксированы минно-взрывная травма и осколочные ранения спины и ноги. Пострадавшего доставили в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказывают всю необходимую помощь.

Ранее ночью 27-летний житель Курска пострадал при атаке беспилотного летательного аппарата.