На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде сотрудники МЧС ликвидируют последствия атаки на АЗС

МЧС завершило поисково-спасательные работы на АЗС после атаки ВСУ
close
МЧС России

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия украинской атаки на минимаркет на АЗС в Белгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По предварительной информации МЧС, в результате атаки пострадали пять человек, один из них получил ранения, несовместимые с жизнью. Площадь обрушения составила 50 квадратов. К работам привлечены более 50 спасателей и 23 единицы техники. Специалисты обследуют территорию и разбирают завалы.

По последним данным, поисково-спасательные работы завершены.

Четверо пострадавших — троих женщин и мужчину — доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он подчеркнул, что существует угроза удара второго беспилотника. В данный момент на месте работают оперативные службы и самооборона — они перекрывают движение, разбирают завалы, добавил губернатор.

Ранее пятеро человек пострадали при ударе дронов по парковке в Белгородской области.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами