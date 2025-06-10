В Белгороде сотрудники МЧС ликвидируют последствия атаки на АЗС

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия украинской атаки на минимаркет на АЗС в Белгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По предварительной информации МЧС, в результате атаки пострадали пять человек, один из них получил ранения, несовместимые с жизнью. Площадь обрушения составила 50 квадратов. К работам привлечены более 50 спасателей и 23 единицы техники. Специалисты обследуют территорию и разбирают завалы.

По последним данным, поисково-спасательные работы завершены.

Четверо пострадавших — троих женщин и мужчину — доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он подчеркнул, что существует угроза удара второго беспилотника. В данный момент на месте работают оперативные службы и самооборона — они перекрывают движение, разбирают завалы, добавил губернатор.

Ранее пятеро человек пострадали при ударе дронов по парковке в Белгородской области.