На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области украинский беспилотник ударил по кафе

В Белгородской области беспилотник ударил по кафе в Ракитянском районе
close
FotograFFF/Shutterstock

В Белгородской области беспилотник ударил по кафе «Вкусная Планета» в поселке Пролетарском Ракитянского района. Об этом сообщает Telegram-канал »Белгород — Молния».

По информации журналистов, после атаки есть пострадавшие. Официальной информации нет.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре человека пострадали в результате удара украинского беспилотника по АЗС в Белгороде. По предварительной информации МЧС, в результате атаки пострадали пять человек, один из них получил ранения, несовместимые с жизнью. Площадь обрушения составила 50 квадратов.

8 июня Гладков сообщил, что двое мужчин были ранены после атаки беспилотного летательного аппарата в поселке Красная Яруга. Один из пострадавших в тяжелом состоянии был доставлен в Ракитянскую центральную районную больницу. Второй мужчина с осколочным ранением лица и шеи самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Губернатор добавил, что в результате атаки также были повреждены три легковых автомобиля.

Ранее в хуторе Белгородской области беспилотник атаковал грузовик.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами