В Белгородской области украинский беспилотник ударил по кафе

В Белгородской области беспилотник ударил по кафе «Вкусная Планета» в поселке Пролетарском Ракитянского района. Об этом сообщает Telegram-канал »Белгород — Молния».

По информации журналистов, после атаки есть пострадавшие. Официальной информации нет.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре человека пострадали в результате удара украинского беспилотника по АЗС в Белгороде. По предварительной информации МЧС, в результате атаки пострадали пять человек, один из них получил ранения, несовместимые с жизнью. Площадь обрушения составила 50 квадратов.

8 июня Гладков сообщил, что двое мужчин были ранены после атаки беспилотного летательного аппарата в поселке Красная Яруга. Один из пострадавших в тяжелом состоянии был доставлен в Ракитянскую центральную районную больницу. Второй мужчина с осколочным ранением лица и шеи самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Губернатор добавил, что в результате атаки также были повреждены три легковых автомобиля.

Ранее в хуторе Белгородской области беспилотник атаковал грузовик.