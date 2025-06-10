Защита экс-мэра Красноярска обжалует решение об аресте

Адвокат бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого во взятке, обжалует решение об аресте. Об этом сообщает ТАСС.

«Я подам апелляцию на решение арестовать Логинова. Большего сказать не могу, мой подзащитный против разглашения деталей его уголовного дела», — сказала адвокат Екатерина Писаревская, добавив, что она участвует в деле по назначению.

Мэра Красноярска задержали утром 8 июня, этому предшествовали несколько громких уголовных дел в регионе. Все они были связаны именно с дорожной инфраструктурой. Как сообщил депутат горсовета Вячеслав Дюков, Логинов «предчувствовал развитие событий» и мог попытаться вывести из-под удара семью. В 2024 году из администрации уволились его жена и сын.

Утром 9 июня в доме Логинова прошли обыски. По данным Следственного комитета, главу города подозревают в получении взятки в особо крупном размере — более 180 млн рублей. По данным следствия, с 2018 по 2024 год Логинов, занимая должности первого заместителя, а затем главы города, получил деньги и оплату строительства бани на своем участке от руководителя коммерческой компании.

Ранее экс-замглавы Брянской области продлили арест по делу о взятке в 4 млн рублей.