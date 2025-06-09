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Мэру Красноярска Логинову предъявили обвинение по делу о взятке

СК: мэра Красноярска Логинова обвинили в получении взятки на 180 млн рублей

Следственный комитет России предъявил обвинение мэру Красноярска Владиславу Логинову. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере — более 180 млн рублей. По данным следствия, с 2018 по 2024 год Логинов, занимая должности первого заместителя, а затем главы города, получил деньги и оплату строительства бани на своем участке от руководителя коммерческой компании. Взамен, как предполагается, он обеспечивал этой фирме победу в конкурсах на ремонт городских дорог, проводимых МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».

Силовики уже провели обыски в администрации города, а также дома у Логинова и в самом МКУ. Были изъяты документы, связанные с контрактами, их исполнением и оплатой.

Логинов задержан, ему официально предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос о его аресте, но меру пресечения изберет суд в Москве, куда подозреваемого этапируют. Следственные действия продолжаются.

Ранее суд продлил арест экс-мэру Сочи.

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