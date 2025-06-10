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Протесты против иммиграционных рейдов в США перекинулись на Техас

В Техасе задержали более 10 протестующих против миграционной политики США
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David Swanson/Reuters

Протесты против иммиграционных рейдов в США начались в штате Техас. Об этом сообщил губернатор штата Грег Эбботт в соцсети Х.

«Полицейским управлением Остина и департаментом общественной безопасности штата Техас в Остине было арестовано более десяти протестующих. Мирный протест является законным. Но как только вы перейдете черту, вас арестуют», — написал он.

Протесты в Лос-Анджелесе, вызванные рейдами иммиграционной и таможенной полиции США, начались 6 июня, и не утихают до сих пор.

После того как президент США Дональд Трамп, несмотря на призывы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, принял решение направить две тысячи бойцов национальной гвардии в город для разгона протестов, беспорядки распространились с пригородов на центр города.

10 июня стало известно, что штат Калифорния и его губернатор подали в суд на американского президента из-за развертывания на территории штата войск Нацгвардии.

Ранее полиция Лос-Анджелеса применила слезоточивый газ против участников беспорядков.

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