Власти американского штата подали в суд на Трампа

Штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали в суд на американского президента Дональда Трампа из-за развертывания на территории штата войск Нацгвардии. Об этом сообщает РБК.

В иске говорится, что Трамп отдал приказ Нацгвардии вопреки решению губернатора Ньюсома, который ей командует, и воспользовался протестами, чтобы нарушить суверенитет штата Калифорния.

Ответчиками в иске, помимо Трампа, выступают Пентагон и министр обороны США Пит Хегсет.

«Трамп неоднократно использовал чрезвычайные полномочия, чтобы превысить границы законной исполнительной власти. ... 7 июня, он использовал акцию протеста, которую контролировали местные власти, чтобы совершить еще один беспрецедентный захват власти, на этот раз ценой суверенитета штата Калифорния», — говорится в документе.

До этого РИА Новости сообщало, что против демонстрантов в Лос-Анджелесе полиция применила слезоточивый газ.

Протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня и не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Как писала «Газета.Ru», после того как президент США Дональд Трамп, несмотря на призывы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, принял решение направить две тысячи бойцов национальной гвардии в город для разгона протестов, беспорядки распространились с пригородов на центр города.

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