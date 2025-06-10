Полиция Лос-Анджелеса применила слезоточивый газ против участников беспорядков

Против демонстрантов в Лос-Анджелесе полиция применила слезоточивый газ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Уточняется, что к месту проведения протестов прибыли дополнительные сотрудники полиции — они полностью экипированы, в том числе в противогазы, защитные шлемы и вооружены дубинками.

Сообщения об этом поступили на фоне применения силовиками оружия с резиновыми пулями и светошумовых гранат в отношении участников протестов.

Неизвестные прибыли на места протестов в Лос-Анджелесе на грузовиках и стали раздавать участникам акций бионические защитные шлемы и противогазы.

Протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня и не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Как писала «Газета.Ru», после того как президент США Дональд Трамп, несмотря на призывы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, принял решение направить две тысячи бойцов национальной гвардии в город для разгона протестов, беспорядки распространились с пригородов на центр города.

Ранее Трамп заявил, что без ввода Нацгвардии Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли.