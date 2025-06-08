Стало известно о пострадавших при крупном пожаре в подмосковном Пушкино

«112»: в Пушкино при пожаре на складе пострадали три человека

Три человека пострадали во время пожара на складе в подмосковном Пушкино. Об этом сообщили источники Telegram-канала «112».

По данным канала, двух пострадавших госпитализировали с ожогами, а еще одному оказали помощь на месте — у него тепловой удар.

Пожар в Пушкино начался вечером 7 июня. По словам очевидцев, черный дым от горящего здания на улице Новая распространялся в сторону Ярославского шоссе, а на месте возгорания были слышны взрывы.

В МЧС сообщили, что возгорание произошло в здании, где хранилась легковоспламеняющаяся жидкость в бочках, газовые баллоны и поддоны.

Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, огонь распространился на 8,1 тыс. кв. м, однако вскоре площадь возгорания увеличилась до 21 тыс. кв. м. Кроме того, пламя перекинулось на соседнее строение, а на складе на площади в 13 тыс. кв. м обрушилась кровля.

Только утром 8 июня в МЧС сообщили, что открытое горение на складе ликвидировано.

Ранее было остановлено движение по двум шоссе из-за пожара в Пушкино.