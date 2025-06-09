Раскрыт владелец теплохода, получившего пробоину в Красноярском крае

Теплоход, получивший пробоину на Енисее, принадлежит тюменскому предприятию «‎Обь-Иртышское речное пароходство». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру Красноярского края.

«Направили требование о внеплановых проверках в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и Минэкологии, (на место. – прим. ред.) вылетел прокурор природоохранный. Судно принадлежит ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство», город Тюмень»‎, — сказали агентству в ведомстве.

До этого сообщалось, что в регионе правоохранители начали проверку по факту утечки нефтепродуктов в реку Енисей.

Предварительно установлено, что вечером 8 июня в Казачинском пороге реки Енисей теплоход, который буксировал две пустые баржи, получил повреждение корпуса при следовании вниз по течению реки. В результате произошла утечка нефтепродуктов.

Накануне единая дежурно-диспетчерская служба Енисейского района сообщила, что судно получило пробоину и повреждение рулевого управления в результате удара о пороги. По его данным, речь идет о разливе 10-15 тонн дизельного топлива.

Ранее на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов из танкера при перекачке топлива.