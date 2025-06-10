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На поверхности Енисея появилась нефтяная пленка

Нефтяная пленка растянулась по Енисею после аварии буксира

Нефтяная пленка растянулась по Енисею в Красноярском крае после аварии буксира ОТ-2439 — вытекло дизельное топливо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Казачинского района и МЧС России по региону.

«Нефтяная пленка протянулась примерно на 30 километров от места происшествия и зафиксирована уже неподалеку от села Курбатово Казачинского района. Русло реки пострадало частично — нефтепродукты сосредоточены на правом берегу, в прибрежной зоне, где задерживаются на берегу и заводях», — сообщили в МЧС.

В экстренных службах уточнили, что часть нефтепродуктов смывается течением в сторону судоходного маршрута.

Росморречфлот сообщил, что пострадавших в результате ЧП с буксиром ОТ-2439, получившим повреждения корпуса при прохождении порога на реке Енисей, нет.

Накануне в Красноярском крае на Енисее произошел разлив 10–15 тонн дизельного топлива из получившего пробоину теплохода. В результате удара о пороги, судно, буксирующее две баржи, получило пробоину и повреждение рулевого управления.

Ранее на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов из танкера при перекачке топлива.

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