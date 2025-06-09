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Утечка нефтепродуктов произошла на Енисее, следователи начали проверку

В Красноярске ведут проверку из-за повреждения теплохода и утечки нефтепродуктов
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kOpterKA/Shutterstock/FOTODOM

В Красноярском крае начали проверку после повреждения теплохода на реке Енисей, в результате которого произошла утечка нефтепродуктов. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте в Telegram-канале.

Предварительно установлено, что вечером 8 июня в Казачинском пороге реки Енисей теплоход, который буксировал две пустые баржи, получил повреждение корпуса при следовании вниз по течению реки. В результате произошла утечка нефтепродуктов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Следователями проводится процессуальная проверка по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Кроме того, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По результатам этих мероприятий будет принято процессуальное решение.

Накануне единая дежурно-диспетчерская служба Енисейского района сообщила, что судно получило пробоину и повреждение рулевого управления в результате удара о пороги. По его данным, речь идет о разливе 10-15 тонн дизельного топлива.

Ранее на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов из танкера при перекачке топлива.

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