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В России арестовали мужчину, планировавшего устроить теракт на Кубани

Суд отправил в СИЗО россиянина, планировавшего теракт на Кубани
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ЦОС ФСБ РФ

Суд в Краснодарском крае отправил в СИЗО россиянина, которого подозревают в подготовке теракта в регионе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию ФСБ.

«Гражданин арестован судом на два месяца», — говорится в сообщении.

По данным спецслужб, мужчина 2003 года рождения вступил в сговор со Службой безопасности Украины, которая поручила ему устроить теракт в месте массового скопления людей. Предполагается, что преступник работал на Киев с февраля, поставляя украинским силовикам секретную информацию: он снимал местоположение баз Черноморского флота и российские военные корабли.

На допросе злоумышленник признался, что в СБУ поручили ему подорвать объект энергетической инфраструктуры города Новороссийска. Уточняется, что мужчина должен был совершить подрыв дистанционно.

Ранее появились подробности о готовившейся диверсии на оборонном заводе в Москве.

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