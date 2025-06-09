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Появились подробности о готовившейся диверсии на оборонном заводе в Москве

ФСБ: для диверсии в Москве готовили бомбы, замаскированные под пауэрбанки

Задержанные ФСБ диверсанты планировали устроить взрыв на оборонном заводе в Москве при помощи бомб, замаскированных под пауэрбанки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на допрос одного из задержанных.

«Два самодельных взрывных устройства, замаскированных под пауэрбанки, которые я должен был поставить на две установки, что я сделать не смог. Я лишь доставил их, после чего меня задержали», — рассказал подозреваемый.

Кроме того, злоумышленники проводили разведку инженерных коммуникаций перед совершением преступления.

До этого в ФСБ рассказали, что двое преступников, независимо друг от друга, начали сотрудничать с украинскими спецслужбами и устроились на работу на завод, где «осуществили разведку и фотосъемку ключевых объектов, направив полученные кадры своим кураторам».

Затем граждане собрали самодельные взрывные устройства (СВУ). Силовики задержали преступников, когда они несли СВУ на предприятие.

Ранее в Госдуме рассказали, как бороться с диверсиями Украины.

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