Задержанный на Кубани мужчина признался, что планировал подорвать объект энергетики

Задержанный в Краснодарском крае мужчина признался, что планировал подорвать объект энергетики в Новороссийске по заданию украинского куратора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ.

По данным ведомства, мужчина должен был совершить подрыв дистанционно.

«В конце марта 2025 года он (украинский куратор. — «Газета.Ru») отправил мне фотографии и координаты с местом расположения схрона, в котором хранилась взрывчатка, которую я должен был поднять для совершения дистанционного подрыва объекта энергетической инфраструктуры города Новороссийска», — говорится в сообщении.

До этого ФСБ сообщала, что несовершеннолетний житель Новокузнецка Кемеровской области планировал взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории городского военкомата по заданию организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России).

По данному факту было возбуждено дело по статье Уголовного кодекса России «Приготовление к террористическому акту», суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

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