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Сотрудники ФСБ задержали россиянина, планировавшего теракт на Кубани

ФСБ задержала гражданина РФ, планировавшего устроить теракт в Краснодарском крае
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданина России, планировавшего устроить теракт в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин РФ 2003 года рождения, планировавший по указанию Службы безопасности Украины совершение террористического акта в местах массового скопления людей на территории Краснодарского края», — сообщили в ЦОС ФСБ.

Уточняется, что в феврале 2025 года задержанный был завербован украинской разведкой для получения секретной информации на территории России. Мужчина снимал военные корабли и базы Черноморского флота.

До этого сотрудники УФСБ по Луганской народной республике задержали троих подростков, подозреваемых в подготовке теракта.

Оперативники установили, что школьники действовали из личной мести и планировали атаки на учеников одного из учебных заведений.

Ранее жителя Омска осудили за оправдание действий террористов.

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