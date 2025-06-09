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В России могут повысить планку многодетности

Львова-Белова: к 2050 году многодетными будут семьи с четырьмя или пятью детьми
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

В России к 2050 году могут повысить планку многодетности. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на «Форуме будущего — 2050», передает РИА Новости.

«К 2050 году было бы хорошо поднять планку и сделать многодетную семью — не семью с тремя детьми, а семью с четырьмя или даже пятью детьми», — сказала детский омбудсмен.

Львова-Белова добавила, что сегодня в бытовом плане иметь семью с тремя детьми нормально. Например, все члены такой семьи могут поместиться за столом или сесть в одну машину. При этом, когда в семье четыре и более детей, то это становится вызовом, отметила детский омбудсмен.

7 июня лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов рассказал, что депутаты Государственной думы готовят поправки об отмене критерия нуждаемости для многодетных семей. Парламентарии считают, что необходимо повысить порог нуждаемости для всех семей до двух прожиточных минимумов, а для многодетных вообще его отменить.

Ранее в России многодетным семьям предложили новые льготы на жилье.

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