В Москве из госпиталя МВД эвакуировали около 500 человек

ТАСС: около 500 человек эвакуировали из госпиталя МВД в Москве из-за замыкания

Почти 500 человек эвакуировали из Главного клинического госпиталя МВД РФ, расположенного на северо-западе Москвы, из-за короткого замыкания. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Собеседник агентства уточнил, что замыкание произошло в подвале медучреждения. Из здания вывели более 300 пациентов и 170 человек персонала госпиталя. Другие подробности источник сообщать не стал.

8 июня пожар произошел на третьем этаже административно-складского комплекса на Пермской улице в Москве. По данным МЧС РФ, в одном из помещений загорелись оборудование и личные вещи. Спасатели вывели с верхних этажей здания 33 человека.

В главном следственном управлении Следственного комитета РФ назвали предварительную причину пожара. Как выяснилось, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания проводки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

Ранее житель Москвы рассказал о вспышках и хлопках во время короткого замыкания в метро.