К зампредседателя «Яблока» Льву Шлосбергу пришли с обысками

Силовики проводят обыски в квартире заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) в Пскове. Об этом пишет RT.

«Они (обыски. — «Газета.Ru») связаны с уголовным делом по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ», — говорится в материале.

В прошлом году политика дважды привлекали к административной ответственности за дискредитацию российских войск. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

2 октября 2024 года в квартире Шлосберга в Пскове также прошли обыски. Тогда они были связаны с уклонением заместителя председателя «Яблока» от исполнения обязанностей иностранного агента.

В том же месяце его привлекли к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах. В объединенном пресс-службе судов Псковской области рассказали, что политик разместил в социальных сетях некий информационный материал, но не указал в нем свой статус. За это Шлосберга оштрафовали на 30 тыс. рублей.

28 мая текущего года в отношении историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) завели уголовное дело по статье о распространении ложной информации о ВС РФ. Причиной послужила одна из публикаций в ее Telegram-канале.

Ранее в Санкт-Петербурге блокадницу оштрафовали за дискредитацию российских войск.