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Против историка Тамары Эйдельман завели новое уголовное дело

В отношении историка Эйдельман завели новое уголовное дело за фейки о ВС РФ
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Тамара Эйдельман/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В отношении историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) возбуждено новое уголовное дело по статье о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«В отношении Тамары Эйдельман возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», — заявил собеседник агентства.

Сообщается, что новое уголовное дело заведено в связи с публикацией историка в Telegram-канале историка.

В апреле Мосгорсуд признал законность штрафа в размере 50 тысяч рублей, назначенного Эйдельман за дискредитацию российской армии, после ее попытки обжаловать решение.

В конце декабря 2024 года Эйдельман была оштрафована на 45 тысяч рублей за неисполнение закона об иноагентах.

Кроме того, по данным столичной прокуратуры, в январе против Эйдельман возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета).

Ранее стала известна причина признания историка Эйдельман иноагентом.

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