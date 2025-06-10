В Татарстане отразили атаку беспилотников

В Елабужском районе Татарстана сумели отразить атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает глава района Рустем Нуриев в своем Telegram-канале.

«Сегодня рано утром в Елабужском районе средствами ПВО успешно отражена атака БПЛА. Угрозы для жителей Елабуги нет», — сообщил Нуриев.

Позднее его коллега, глава Нижнекамского района Радмир Беляев добавил, что и в этой части Татарстана удалось уничтожить все обнаруженные беспилотники — при этом все нефтехимические предприятия района продолжали свою работу без затруднений и остановок.

До этого пресс-служба российского министерства обороны сообщила, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 102 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами РФ.

Больше всего беспилотников — 46 — сбили в Брянской области. В Белгородской области нейтрализовали 20 летательных аппаратов, в Воронежской области и Республике Крым — по девять, в Республике Татарстан и Калужской области — по четыре.

Ранее в Курской области в результате атаки БПЛА на автомобили пострадали две женщины.