Украинские беспилотники атаковали еще два транспортных средства в Курской области

Хинштейн: дроны ВСУ атаковали два автомобиля, пострадали две женщины

Украинские беспилотники атаковали еще два автомобиля в Беловском и Суджанском районах Курской области, в результате чего пострадали две женщины. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В городе Судже дрон, запущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ), ударил по машине. 47-летняя женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения спины. Пострадавшую госпитализировали в Курскую областную больницу.

В Беловском районе 32-летняя женщина управляла автомобилем, когда увидела беспилотник. Она попыталась в увернуться от удара дрона и попала в ДТП. Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей спины.

Хинштейн пожелал раненым скорейшего выздоровления и призвал жителей воздержаться от поездок в приграничье.

Сегодня глава региона сообщил, что украинские беспилотники атаковали гражданский транспорт в Беловском и Глушковском районах Курской области, в результате чего пострадали двое мирных жителей. В селе Белице под удар вражеского дрона попал автомобиль. 39-летний мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения обеих ног, а также открытый перелом пальца на ноге.

В селе Самарка Глушковского района украинский беспилотник атаковал 52-летнего мужчину, который ехал на мопеде. Он также получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног.

Ранее военкор заявил о боях в районе села Теткино в Курской области.