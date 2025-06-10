В аэропорту Самары ввели ограничения на полеты

В аэропорту Самары Курумоч и аэропорту Казани были введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщается в Telegram-канале официального представителя «Росавиации» Артема Кореняко.

Подчеркивается, что целью прекращения приема воздушных судов и их выпуска является обеспечение безопасности полетов.

Одновременно были отменены аналогичные ограничения в аэропорту Калуги.

До этого в аэропортах Москвы вводились временные ограничения на полеты самолетов. Они действовали около двух часов.

Несколькими часами ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны за вечер 9 июня сбили 76 дронов над шестью регионами РФ. По данным ведомства, 46 беспилотников уничтожили над Брянской областью, 16 — в Белгородской, девять — над Крымом, по два — в Орловской и Калужской областях и один — в Воронежской области.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе Домодедово.