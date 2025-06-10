Неизвестные начали раздавать защитные шлемы протестующим в Лос-Анджелесе

Неизвестные прибыли на места протестов в Лос-Анджелесе на грузовиках и стали раздавать участникам акций бионические защитные шлемы и противогазы. Об этом сообщает FOX 11.

Сообщается, что раздача снаряжения протестующим происходила на глазах у сотрудников Национальной гвардии, при этом осуществлявшие ее люди в масках не были задержаны. Одна из тех, кто раздавал маски и противогазы, не скрывала своего лица. По данным FOX 11, на местах происходят акты вандализма, однако участников протестов якобы не задерживают, несмотря на сожжение покрышек, нанесение граффити на стены и признаки подготовки митингующих к столкновениям с силовиками.

В этой связи журналисты подняли вопрос о том, в чем причина лояльного отношения полиции Лос-Анджелеса к организаторам раздачи и будет ли расследоваться факт раздачи.

Сообщения об этом поступили на фоне применения силовиками оружия с резиновыми пулями и светошумовых гранат в отношении участников протестов.

В ночь на 10 июня участники протестов собрались около правительственного здания в центре города. После того, как полиция начала разгонять людей, они несколько отошли от места сбора, но расходиться не стали. Количество участников акции не уточняется, однако журналисты отмечают, что в городе параллельно идут несколько протестов.

До этого сообщалось, что 700 морпехов армии США прибудут на протесты в Лос-Анджелес в ближайшие часы. Помимо армии, на подавление протестов были направлены около 2 тыс. сотрудников национальной гвардии.

Протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня и не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Как писала «Газета.Ru», после того как президент США Дональд Трамп, несмотря на призывы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, принял решение направить две тысячи бойцов национальной гвардии в город для разгона протестов, беспорядки распространились с пригородов на центр города.

Ранее Трамп заявил, что без ввода Нацгвардии Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли.