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На Украине анонсировали переименование 700 населенных пунктов

Депутат Рады Констанкевич: на Украине переименуют 700 населенных пунктов
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Depositphotos

Власти Украины планируют переименовать еще 700 населенных пунктов в рамках политики дерусификации. Об этом заявила депутат Верховной рады Ирина Констанкевич в эфире украинского телеканала «Рада».

«Впереди еще большой кусок работы, еще есть 700 населенных пунктов, которые нужно переименовать с учетом несоответствия правописанию украинского языка и несоответствие законам про деколонизацию», — сказала парламентарий.

В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что правительство Украины подготовило перечень из более чем двухсот географических объектов для переименования по всей территории страны, названия которых имеют отношение к СССР и Российской Федерации.

В документе перечислены наименования парков, горных массивов, островов и других географических объектов. В частности, Дуб памяти Ленина в Днепропетровской области планировали переименовать в Казацкий дуб, а Парк санатория имени Чкалова — во Французский парк.

Ранее Путин объяснил, зачем на Украине сносят связанные с Россией памятники.

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