Правительство Украины подготовило перечень из более чем двухсот географических объектов для переименования по всей территории страны, названия которых имеют отношение к СССР и Российской Федерации. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

В документе перечислены наименования парков, горных массивов, островов и других географических объектов. В частности, Дуб памяти Ленина в Днепропетровской области планируют переименовать в Казацкий дуб, а Парк санатория имени Чкалова — во Французский парк.

Согласно сообщению Гончаренко, будут изменены все наименования, имеющие какое-либо отношение к советской и российской действительности. Например, Красные Луга станут Зелеными Лугами.

12 января сообщалось, что в Одессе прошла акция протеста, организованная с целью добиться возвращения демонтированного памятника советскому барду и актеру Владимиру Высоцкому. В акции приняли участие несколько человек, собравшихся у постамента, где ранее находилась скульптура артиста.

В декабре депутат Верховной рады, руководитель парламентской группы партии «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко заявил, что на Украине растет число людей, выступающих против сноса памятников, переименований городов, запрета говорить на родном языке в стране. Он напомнил про ситуацию в США, когда там несколько лет назад сносили памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу.

Ранее в Черкасской области Украины осквернили памятник Пушкину.