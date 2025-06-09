Власти рассказали об обстановке в Лос-Анджелесе после вспышки беспорядков

Ситуация в Лос-Анджелесе нормализовалась после вспышки беспорядков, вызванные рейдами Иммиграционной и таможенной полиции США. Об этом сообщила председатель временной комиссии совета округа Хильда Солис, передает телеканал CNN.
По ее словам, это была настоящая чрезвычайная ситуация, людям приходилось покидать город из-за разрушений и хаоса.
Солис уточнила, что в Лос-Анджелесе остаются закрытыми некоторые шоссе, въезды и съезды, движение транспорта ограничено.
«Люди возвращаются к работе, но это происходит постепенно», — отметила она.
Кроме того, Солис подтвердила, что решение о вводе подразделений национальной гвардии приняли без запроса со стороны губернатора Калифорнии или местных властей.
8 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома расценили акции протеста в городе как «мятеж против закона».
Президент США Дональд Трамп обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в неспособности контролировать ситуацию. В свою очередь, Ньюсом назвал решение президента США направить две тысячи бойцов национальной гвардии для разгона протестующих «намеренным подстрекательством».
Ранее Камала Харрис высказалась о беспорядках в Лос-Анджелесе.