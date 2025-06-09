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Жителей Подмосковья предупредили об ухудшении погоды вечером понедельника

МЧС: на Московскую область в ближайшее время обрушатся ливень, гроза и град
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Сергей Булкин

На Московскую область в ближайшее время обрушатся ливень, гроза, град и порывы ветра до 25 м/с. Об этом сообщаетcя в Telegram-канале главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, ухудшение погоды ожидается в ближайшее время и продлится до 21:00 мск. Экстренные службы советуют жителям не находиться под деревьями и металлоконструкциями, а автомобилистам снизить скорость и соблюдать безопасную дистанцию на дорогах.

9 июня агентство РИА Новости со ссылкой на данные в экстренных службах сообщало, что в результате сильного ветра, обрушившегося на Москву накануне, в городе упали 62 дерева и были повреждены 28 автомобилей.

Непогода сохраняется и сегодня. В пресс-службе МЧС предупредили, что в столице в течение дня, с 07:00 до 21:00, ожидается ухудшение погоды. По данным Росгидромета, местами пройдут сильные дожди и ливни, возможна гроза и даже град. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Московское управление МЧС призвало горожан соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуется снизить скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров. Машины советуют не оставлять под деревьями.

Ранее синоптик прокомментировал количество осадков, выпавших в московском регионе в воскресенье.

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