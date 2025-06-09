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Москвичей предупредили о грозе

МЧС предупредило о грозе в Москве
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Telegram-канал «SHOT»

В Москве в течение дня, с 07:00 до 21:00, ожидается ухудшение погоды. Об этом предупредили в пресс-службе МЧС.

По данным Росгидромета, местами пройдут сильные дожди и ливни, возможна гроза и даже град. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Московское управление МЧС призвало горожан соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуется снизить скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров. Машины советуют не оставлять под деревьями.

Пешеходам лучше обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями во время грозы. Также важно не оставлять детей без присмотра и быть максимально внимательными на улице.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в Московском регионе со вторника, 11 июня, ожидается резкое похолодание. Столбики термометров опустятся почти на 10°C по сравнению с прошлой неделей — днем температура составит всего 19–21°C.

Ранее Шелепихинская набережная в Москве превратилась в реку после ливня.

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