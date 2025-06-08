Синоптик прокомментировал количество осадков, выпавших в московском регионе в воскресенье

Около 70% от месячной нормы осадков выпало в воскресенье во Внуково, в некоторых районах Московского региона — от 15 до 34% от июньской нормы. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он подчеркнул, что во Внуково выпало 54 миллиметра осадков.

По словам синоптика, обилие влаги, которое было принесено дождями, при понижении температуры ночью, может стать причиной образования в Москве и области очаговых туманов с видимостью 500-800 метров.

До этого стало известно, что в терминале А аэропорта Внуково недалеко от 15 и 16 выходов из-за сильного ливня не выдержала гидроизоляция потолка, вода хлынула в зал. Были задержаны рейсы в Ереван, Псков и по два — в Санкт-Петербург и Нальчик.

Сильный ливень с порывистым ветром и раскатами грома обрушился на Москву днем 8 июня. На одном из роликов, снятых москвичами, можно увидеть, как молния бьет в одну из самых высоких точек города — Останкинскую телебашню.

Ранее летевшие во Внуково самолеты ушли на запасные аэродромы.