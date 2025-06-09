Штормовой ветер в Москве повалил десятки деревьев и повредил автомобили

В результате сильного ветра, обрушившегося на Москву накануне, в городе упали 62 дерева и были повреждены 28 автомобилей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные в экстренных службах.

Московский комплекс городского хозяйства призвал жителей соблюдать осторожность на улицах и не оставлять машины рядом с деревьями.

Непогода сохраняется и сегодня. В пресс-службе МЧС предупредили, что в столице в течение дня, с 07:00 до 21:00, ожидается ухудшение погоды. По данным Росгидромета, местами пройдут сильные дожди и ливни, возможна гроза и даже град. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Московское управление МЧС призвало горожан соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуется снизить скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров. Машины советуют не оставлять под деревьями.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в Московском регионе со вторника, 11 июня, ожидается резкое похолодание. Столбики термометров опустятся почти на 10°C по сравнению с прошлой неделей — днем температура составит всего 19–21°C.

Ранее Шелепихинская набережная в Москве превратилась в реку после ливня.