Захваченное Израилем судно из «Флотилии свободы» должно скоро прибыть к берегу

Захваченное израильскими военными судно «Мадлен» из «Флотилии свободы» прибудет к берегу Израиля вечером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в турецком МИД.

По их словам, гражданам Турции оказывается необходимая консульская поддержка. Власти предприняли необходимые шаги, чтобы встретить их, как только они сойдут с корабля, и обеспечить освобождение.

«Мы также поддерживаем контакты с другими странами, чьи граждане находятся на борту судна», — подчеркнули в турецком МИД.

Уточняется, что на борту «Мадлен» — 12 человек, в том числе два гражданина Турции.

Задержание судна израильскими силами произошло в ночь на 9 июня, когда оно направлялось к берегам сектора Газа. Среди задержанных оказалась шведская экоактивистка Грета Тунберг.

5 июня Израиль сообщил, что не пустит судно «Мадлен» в анклав. По данным газеты Jerusalem Post, такое решение было принято, чтобы избежать прорыва морской блокады Газы.

Ранее стало известно, что в Израиле из учебников удалят упоминания о поддержавшей палестинцев Тунберг.