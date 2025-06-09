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Кота-нелегала, приплывшего из Турции, решили оставить в России

Приплывшему из Турции коту Бураку найдут хозяина в России
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Telegram-канал Краснодар | Телетайп

Тайно «мигрировавший» из Турции кот Бурак останется в России, где ему найдут хозяина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на транспортную компанию Fesco, моряки которой спасли животное.

«Он остается на территории России, прошел все необходимые процедуры <...>. И теперь его можно отдавать новым владельцам. Их еще надо будет найти, потому что желающих очень много <...>. Поэтому мы обратились к зооволонтерам», — рассказали представители компании.

Отмечается, что сначала кота осмотрят медики, а затем волонтеры проведут строгий отбор хозяина для него.

В марте компания FESCO сообщила, что во время рейса из Стамбула в Новороссийск моряки нашли запертым среди грузов кота. Моряки назвали его Бурак, все это время животное находилось в порту, о нем заботились и ждали решения относительно ситуации с законностью его пребывания.

В мае Бурака решили осмотреть и постановить на карантин кота.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти кот Тимур выжил в страшном пожаре в приюте.

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