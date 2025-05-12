Стала известна судьба кота, случайно попавшего в Новороссийск из Стамбула

Случайно попавшему из Стамбула в Новороссийск коту предстоит карантин

Ветеринары решили осмотреть и постановить на карантин кота, которого нашли на прибывшем в порт Новороссийска из Стамбула грузовом судне. Об этом ТАСС сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

После этого его дальнейшую судьбу будет решать транспортно-логистическая компания.

Компанией FESCO совместно с департаментом ветеринарии Краснодарского края проводятся мероприятия по осмотру животного с дальнейшей постановкой его на карантин.

«После проведения карантинных мероприятий компанией FESCO будет приниматься решение о дальнейшем следовании животного», — сказали в управлении.

В марте компания FESCO сообщила, что во время рейса из Стамбула в Новороссийск моряки нашли запертым среди грузов кота. Моряки назвали его Бурак, все это время животное находится в порту, о нем заботятся и ждут решения относительно ситуации с законностью его пребывания.

Несмотря на сложности, многие желают приютить путешественника. Однако, как пояснили в FESCO, «без разрешения надзорных органов пересечение таможенной зоны невозможно».

Ранее девушка нашла потерянного три года назад кота в 16 километрах от дома.