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В Ленобласти кот Тимур выжил в страшном пожаре в приюте

В Ленобласти кот Тимур пробыл шесть дней под обломками после пожара в приюте
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Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Ленинградской области под обломками после страшного пожара в приюте для животных в Тосненском районе нашли живого кота. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По информации канала, после пожара, который случился в начале июня, спецтехника приехала разбирать завалы. Во время работ машинист экскаватора заявил, что заметил движение. К этому месту направились волонтеры и обнаружили 12-летнего кота по кличке Тимур. Животное просидело под обломками здания шесть дней. Его доставили в ветклинику, где ему диагностировали ожоги дыхательных путей. При этом ветеринары отметили, что животное быстро восстанавливается и вскоре придет в себя.

В начале июня пожар произошел в приюте «Кошкин дом». Огонь быстро распространился по дому, сооружение выгорело дотла — спасти 50 кошек и одну собаку не удалось. Выжившие животные вместе временно живут в другом доме, пока их хозяйка ютится у знакомых.

Ранее в Норильске очевидцы спасли собаку, дрейфующую на льдине по реке.

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