Кот, тайно приплывший из Турции в Россию, четвертую неделю живет в порту Новороссийска

Тайно приплывший в Новороссийск из Стамбула кот четвертую неделю живет в порту

Кот по кличке Бурак, тайно приплывший в Новороссийск на судне российской компании FESCO, уже месяц живет в порту. Несмотря на созданные для него условия — лежанку, когтеточку и просторную клетку — животное не может покинуть таможенную зону из-за бюрократических процедур. Об этом РИА Новости сообщил источник в порту.

Бурак, названный моряками в честь стамбульского района, пробрался на борт корабля FESCO 11 марта и прибыл в Новороссийск. Первые дни он ночевал в переноске, но позже для него оборудовали клетку с удобствами.

«Сейчас у него все необходимое: лежанка, когтеточка. Но вопрос с документами пока не решен», — отметил собеседник агентства.

Кота не могут передать новым хозяевам или вернуть в Турцию из-за отсутствия ветеринарных справок. FESCO обратилась в Россельхознадзор для организации осмотра животного. Частные ветеринары не имеют доступа в порт, так как он считается частью государственной границы.

Несмотря на сложности, многие желают приютить путешественника. Однако, как пояснили в FESCO, «без разрешения надзорных органов пересечение таможенной зоны невозможно».

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