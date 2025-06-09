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Правительство одобрило проект об усилении ответственности для иноагентов

Пискарев: кабмин одобрил проект об усилении ответственности для иноагентов
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарев сообщил в своем Telegram-канале, что Кабмин РФ одобрил проект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах.

»Правительство РФ одобрило подготовленный Комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах», — написал Пискарев.

По словам депутата, законопроект предлагает изменить первую и вторую части статьи 330.1 УК РФ. Из формулировки закона уберут требование о повторном административном правонарушении в течение года. Вместо этого установят однократную административную преюдицию.

Глава комитета Госдумы добавил, что документ также получил положительный отзыв от Верховного Суда РФ. Сейчас законопроект готовится к внесению в нижнюю палату парламента.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о признании иностранными агентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов, если эти решения направлены против безопасности РФ. Таким образом, дополняется закон «‎О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

1 марта в России вступил в силу закон, в соответствии с которым иноагенты будут обязаны зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам и использования интеллектуальной деятельности. Воспользоваться деньгами можно будет только в случае снятия иноагентского статуса.

Ранее в Госдуму внесли законопроекты о запрете участия иноагентов в образовании.

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