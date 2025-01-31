В Госдуму внесли законопроекты о запрете участия иноагентов в образовании

В Государственную думу внесли пакет законопроектов, вводящих новые ограничения для иноагентов. Об этом сообщил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев в Telegram-канале комиссии.

«Он включает в себя, в том числе, запреты на участие иноагентов в образовании и просвещении, на получение ими поддержки на всех уровнях власти (дополняется запрет поддержки на муниципальном уровне), а также меры по усилению ответственности иноагентов за неисполнение требований законодательства РФ», — сказал депутат.

Пискарев добавил, что авторами инициативы стали депутаты всех думских фракций.

28 января Пискарев сообщил, что в Госдуме предложили в десятки раз увеличить штрафы для иностранных агентов за несоблюдение требований регулятора — Министерства юстиции РФ. По его словам, практика показала, что действующее наказание в виде предупреждения или штрафа не удерживает от совершения правонарушений.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут проект о новых штрафах для иноагентов.