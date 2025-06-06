В Кремле оценили выступление латвийского депутата в защиту русского языка

Негативная реакция сейма Латвии на выступление защищавшего русский язык депутата Алексея Росликова, является предсказуемой. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Реакцию сейма мы оценили как весьма предсказуемую. Но то, что такие проявления голоса разума возникают даже в прибалтийских государствах, это отрадно», — отметил официальный представитель Кремля.

5 июня Росликов, выступая в сейме, назвал русский язык родным во время рассмотрения декларации «Об устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в годы СССР в Латвии «русификации».

Депутат выступил против включения этого проекта в повестку дня. Он напомнил, что значительную часть населения страны составляют русскоязычные граждане, которые ежедневно дома говорят по-русски.

В ответ на это спикер Сейма Дайга Миериня объявила голосование об удалении Росликова из зала заседаний «за неэтичное поведение» и «использование русского языка на заседании Сейма». Это решение поддержали 63 парламентария, после чего депутат покинул зал.

Позднее Росликов заявил, что не жалеет о своих словах.

Ранее Медведев назвал приличным человеком латвийского депутата, выступившего на русском языке.