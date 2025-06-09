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Россиян предложили наказывать в 100 раз жестче за один вид нарушений

Политолог Ярошенко: штрафы за мелкое хулиганство в РФ надо ужесточить в 100 раз
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Виталий Аньков/РИА Новости

В России необходимо ужесточить наказание по статье о мелком хулиганстве. С таким предложением выступил политолог Алексей Ярошенко во время беседы с 360.ru.

Эксперт отметил, что на данный момент штраф за мелкое хулиганство — «мизерный и смехотворный». По его словам, он должен составлять не от 500 до 1000 рублей, как сейчас, а от 50 до 100 тысяч рублей. По мнению эксперта, высокие штрафы за мелкое хулиганство будут одним из способов профилактики и сдерживания людей от незаконных поступков.

«Человек платит тысячу рублей, на следующий день идет и снова продолжает действовать. Это деморализует и граждан, и самих полицейских», — сказал Ярошенко.

7 июня президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает введение штрафов до 500 тысяч рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков.

Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях. Согласно ему, должностным лицам за правонарушение придется заплатить от 100 до 200 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 300 до 500 тысяч рублей.

Ранее шумных россиян предложили штрафовать по жалобам соседей.

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