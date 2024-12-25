Шумных россиян хотят штрафовать по жалобам соседей

Депутаты разработали законопроект о требованиях по соблюдению тишины. Он предполагает введение штрафов за шум, которым жители мешают своим соседям, объяснила 360.ru зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Пока законопроект не приняли, так как не все регионы оказались готовы к заключению соответствующих соглашений. Речь идет о договоре, который власти субъекта должны будут подписывать с местной полицией. Он, в том числе, должен предусматривать оплату дополнительной работы представителей правопорядка, пояснила парламентарий.

Пока на сегодня в России действует только один вариант борьбы с шумными соседями, который также предусматривает обращение к правоохранителям, напомнила Разворотнева.

«Иного пути, кроме как обращения в полицию, нам закон не дает», — подчеркнула она.

Кроме того, в ближайшее время в Госдуму планируется внести еще один законопроект – об уставе многоквартирных домов. Если его одобрят, то собственники сами смогут прописывать в документах штрафы за нарушение режима тишины.

Напомним, еще в прошлом году в Госдуму внесли обновленный и доработанный законопроект о тишине. Документ предусматривает введение единых правил, которых в настоящее время нет, — запрет на шум с 23:00 до 7:00. Проведение шумных строительных работ он допускает с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00. За нарушение предполагается введение штрафов до 2 тыс. рублей для граждан, до 10 тыс. рублей для должностных лиц и до 50 тыс. рублей для юрлиц.

Позднее, однако, Разворотнева заявила, что в России уже есть действующие нормы и законы по регулированию уровня шума в МКД, но проблема в том, что они трудноисполнимы. Так, в частности, оштрафовать жильца могут только органы внутренних дел, а зафиксировать нарушение достаточно сложно.

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